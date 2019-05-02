В США создают надувного робота для отправки в космос: фото и видео

В Университете имени Бригама Янга (BYU) при содействии NASA завершают разработку надувного робота с подвижными концовками King Louie, который предназначен для полетов в космос.

Об этом сообщается в видео разработчиков робота в YouTube.

Согласно видео, металлического каркаса у робота нет – вместо него используются надувные мешки, давление в которых контролируется через компрессор. Именно за счет изменения давления робот может передвигаться и манипулировать "руками".

Основное преимущество King Louie – его дешевизна и легкость ремонта. Спустив воздух из робота, его можно помещать в небольшой ящик, соответственно, много места он не займет. Техники называют самым главным преимуществом робота перед металлическими конкурентами его безопасность для человека.

Однако при этом на данном этапе разработки многие эксперты отмечают сложность в управлении King Louie – его двигающиеся части скручиваются и изгибаются таким образом, что конструкцию сложно смоделировать, и после каждого нового движения его поведение несколько отличаются.

В NASA уже рассматривают вариант использования подобных роботов на космических станциях.

Как сообщал "Апостроф", тем временем в России корпорация "Роскосмос" приняла решение штрафовать физических и юридических лиц за "незаконную деятельность в космосе".