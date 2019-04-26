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Взялся за инопланетян: в сети высмеяли заявление главного "космонавта" Путина о штрафах

пятница, 26 апреля 2019, 17:15
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Российская Федерация и государственная корпорация РФ "Роскосмос" планирует штрафовать юридических лиц за нарушения в космосе.

Об этом сообщает московское издание "Федеральная пресса".

Отмечается, что штрафы за "космические нарушения" будут составлять до 300 тысяч рублей. Перед взысканием штрафа с провинившихся представители "Роскосмоса" планируют составлять на них административные протоколы по причине "нарушения лицензионных требований к космической деятельности".

Соответствующие правки в Административный кодекс РФ вступили в силу 26 апреля.

Также ради нового типа штрафов "Роскосмоса" был частично изменен федеральный закон РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Конкретные суммы штрафов для должностных лиц "за нарушения в космическом пространстве" будут следующими:

- до 50 тысяч рублей или дисквалификацией (от космической деятельности) от 1 года до 3 лет;

- до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.

Выписывать штрафы будут специальные уполномоченные лица "Роскосмоса".

Пользователи сетей с юмором восприняли новый проект, созданный "Роскосмосом", и попутно высмеяли плачевное состояние российский космической отрасли по сравнению с конкурентами (NASAи SpaceX).

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи интернета сравнили свежее видео "Роскосмоса" с уже существующими роликами крупных космических компаний и выявили, что российский мотивационный ролик является практически точной копией ролика американского производства We are NASA.

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