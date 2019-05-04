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Ученые приблизились к победе над ВИЧ: опубликованы результаты прорывного исследования

суббота, 04 мая 2019, 00:31
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Группе исследователей из США удалось создать новый комплексный подход к лечению вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об это сообщает The Guardian.

Как отмечается, в исследовании приняли участие тысяча гомосексуальных пар в Европе, в которых один из партнеров имел ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и принимал лекарства, которые подавляют вирус.

Антиретровирусная терапия может не только выявить инфекцию, но и полностью уничтожить.

Речь идет о группе иммунных клеток – дендритных, которые являются своеобразными "координаторами" иммунной системы. Это ключевые клетки при разработке методов лечения рака.

Ученые создали специальный тип дендритных клеток (MDC1). MDC1 способны находить в организме ВИЧ и уничтожать.

Эксперимент показал, что ни один партнер не заразился ВИЧ-инфекцией после незащищенного секса. Ученые зафиксировали только 15 случаев передачи вируса, однако анализ ДНК показал, что они заразились от других партнеров, которые не лечились.

Ученые говорят о возможном конце эпидемии.

Как сообщал "Апостроф", австрийский певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе.

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