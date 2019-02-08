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В России богатые "папики" насиловали школьника и заразили его ВИЧ: подробности страшного инцидента

пятница, 08 февраля 2019, 14:20

В России возбудили уголовное дело в связи с сексуальным насилием несовершеннолетнего, которого заразили ВИЧ.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в российском городе Смоленск. Там жертвой педофилов стал девятиклассник. У него обнаружился положительный результат на ВИЧ во время прохождения медосмотра в военкомате для получения приписного свидетельства. После разговора с ним врачей и родителей выяснилось, что школьник мог заразится в результате сексуальных контактов. Мальчик признался, что уже более года "дружит с богатыми "папиками".

За сексуальные услуги школьнику платили. Он встречался с педофилами на съемной квартире и в автомобилях. Задержаны двое подозреваемых, один из которых топ-менеджер банка, его сообщник - 39-летний предприниматель.

"По факту совершения преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Одно лицо установлено, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия и несовершеннолетнего потерпевшего не разглашается", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в России школьницы заставляли сверстницу насиловать себя бутылкой и снимали это на видео.

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