У орбиты Земли хотят построить поселения с гавайским климатом: как это будет выглядеть

Основатель торговой площадки Amazon Джефф Безос рассказал о планах построить орбитальные колонии с климатом как на Гавайях.

Об этом он уведомил на пресс-конференции в Вашингтоне, передает BusinessInsider.

Свой замысел Безос основывает на книге физика Джерарда О'Нилла "Высокий рубеж", где была описана космическая станция сигарообразной формы, которая вращается вокруг своей оси. К ней было прикреплено кольцо диаметром восемь километров, где можно поселить колонию людей. Согласно идее автора, при определенной скорости вращения внутри кольца такого диаметра может быть достигнута аналогичная земной сила притяжения.

Джефф Безос в ходе презентации посадочного модуля BlueMoonв свою очередь отметил, что может реализовать такой замысел, воспользовавшись услугами своей компании Blue Origin.

Глава Amazonотметил, что в такого рода колонии можно заселить триллион человек, а архитектуру можно скопировать с земных разработок. По его словам, климат в орбитальных поселениях будет схож с гавайским, при этом там не будет никаких землетрясений или других стихийных бедствий.

Как сообщал "Апостроф", ранее основатель Amazon Джефф Безос представил план создания колоний на орбите Земли.