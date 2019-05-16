Такого не было последние 10 тысяч лет: ученые бьют тревогу из-за угрозы глобальной катастрофы

Ученые не на шутку встревожены глобальным потеплением, которое катастрофически угрожает Земле.

Об этом заявил ученый Эрик Холтаус на своей странице в Twitter.

"Впервые в истории человечества атмосфера Земли наполнена углекислым газом более чем на 415 частей на миллион. Такого высокого уровня не было на протяжении последних 10 тысяч лет", - отметил он.

Это явление наблюдается, несмотря на то, что экологи всего мира бьют тревогу. И уровень углекислого газа в атмосфере Земли неуклонно увеличивается. На данный момент уровень CO2 в атмосфере Земли показывает самые высокие показатели за всю историю человечества.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили про аномальное поведение самого опасного в мире супервулкана.