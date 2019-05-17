NASA опубликовало фото "могилы" космического корабля на Луне

NASA показало фото катастрофы космического корабля Beresheet на поверхности Луны в апреле этого года.

Посадочный модуль израильской некоммерческой компании SpaceIL разбился о поверхность естественного спутника Земли. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA (LRO) на днях обнаружил место этой катастрофы.

Камеры LRO зафиксировали гибель аппарата в море Спокойствия на поверхности Луны. Место падения после катастрофы оказалось окружено белым пятном шириной 10 метров. Его создала поднятая над поверхностью пыль вследствие удара о поверхность спутника. Также аппарат оставил небольшое углубление и "похоронен" под слоем лунной пыли.

Наблюдение NASA является жестким напоминанием того, насколько близко к успеху была миссия Beresheet. Команда, стоящая за космическим кораблем, пообещала повторить попытку со вторым лунным кораблем по имени Beresheet-2, где будут учтены все ошибки предыдущего полета.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA обнародовало захватывающие фото Марса.