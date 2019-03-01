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NASA обнародовало захватывающие фото Марса

пятница, 01 марта 2019, 04:42

Агентство NASA опубликовало фото Марса, сделанный марсоходом Curiosity.

Об этом сообщают на сайте агентства NASA.

Марсоход Curiosity продолжает свое путешествие по поверхности Марса и на этот раз он прислал снимок новой местности. Данный регион отличается глинистой почвой. Назван он в честь одной из живописных шотландских областей Гленн Торридон, известного своими удивительными перспективами.

Curiosity запечатлел местность на камеру Mast Camera (Mastcam). Снимок, по земному времени, был сделан 10 февраля.

Напомним, американское космическое агентство NASA запустило зонд InSight для изучения глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.

Как сообщал "Апостроф", NASA опубликовало фото астероида Ultima Thule (Ультима Туле), который считается самым отдаленным объектом Солнечной системы.

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