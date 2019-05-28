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Чуть не случилась катастрофа: американские военные рассказали о встречах с НЛО и показали видео

вторник, 28 мая 2019, 22:34
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Американские военные рассказали об НЛО, который удавалось заметить почти каждый день с лета 2014 года по март 2015 год в небе над Восточным побережьем США.

Их историями поделился The New York Times.

Так, в конце 2014 года пилот палубного истребителя-бомбардировщика Boeing F/A-18E/F Super Hornet чуть не столкнулся с одним из таких неопознанных объектов.

По словам очевидцев, при близком рассмотрении один из объектов оказался похож на волчок, который вращался вокруг своей оси. Форму других аппаратов разглядеть с помощью камер самолетов не удалось. Известно, что аппараты провели в воздухе 12 часов, хотя летчики ожидали, что они не смогут протянуть и часа. Видеть неопознанные объекты на радарах летчики начали после их замены на более современные.

Одному из военных удалось даже дважды увидеть НЛО. Первый раз, когда объект засек радар, пилот попытался увидеть его с помощью камеры, которая была встроена в его шлем, но на экране было пусто. Второй раз пилот засек объект с помощью инфракрасной камеры, но напрямую вновь не увидел его.

Некоторые инциденты с неопознанными объектами летчики записали на камеру. Первый объект зафиксировали в январе 2015 года во Флориде — он был похож на волчок, — а другой случай произошел несколько недель спустя. Второй объект двигался на большой скорости, поэтому камере потребовалось время, чтобы захватить движущуюся цель. На видео звучат переговоры пилотов, которые удивляются тому, что видят.

Как сообщал "Апостроф", ранее на дороге в Киеве заметили НЛО.

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