RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 мая

18:21
Саакашвили прибыл в Украину: онлайн видео трансляция
18:13
Политолог оценил шансы партии мэров на выборах в Верховную Раду
18:04
Коломойский заинтересован в отсрочке запуска рынка электроэнергии - президент "Энергоатома"
18:00
Домогался отчим: известная телеведущая решилась на откровенное признание
17:59
Звездный игрок сборной Украины ответил на слухи о переходе в "Спартак"
17:56
Саакашвили вернулся в Украину: видео из аэропорта
17:45
​В ГФС рассказали, что будет с налоговой полицией
17:40
В России произошло смертельное ЧП со школьницей
17:22
Собственники рассказали о новой попытке застройщика Кулагина захватить ЖК "Чайка"
17:22
Перед финалом Лиги Европы в Баку подрались фанаты Арсенала и Челси
17:14
Ученые нашли следы разрушительной древней катастрофы: фото
17:10
Резиденции беглого Януковича нашли управляющего: скандальные подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые нашли следы разрушительной древней катастрофы: фото

среда, 29 мая 2019, 17:14
переглянути новину українською
Фото: Phys.org

Ученые обнаружили следы катастрофического цунами, который обрушился на Суматру в Индонезии шесть столетий назад.

Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи нашли на острове места, где располагались 10 древних поселений, датированные XI—XII веками. Девять из них оказались полностью разрушены цунами 1394 года, а десятое находилось на высоком холме за пределами досягаемости гигантских волн. Несмотря на это, последнее пришло в упадок после катастрофы.

После стихийного бедствия торговцы-мусульмане основали новые общины на месте старых. В конечном итоге, они создали султанат Ачех, просуществовавший до 1904 года.

Древняя катастрофа оказалась подобной той, что произошла в 2004 году. Тогда цунами привело к гибели 280 тысяч человек, миллионы людей лишились своих домов. Цунами было вызвано землетрясением неподалеку от побережья Суматры, при этом самым пострадавшим районом оказалась провинция Ачех, в которой погибли около 160 тысяч человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые предупредили о приближении нового ледникового периода.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: