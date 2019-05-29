RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 мая

10:40
Смертельный пожар в детском лагере под Одессой: видео и скандальные подробности из суда
10:29
Что может уничтожить Керченский мост: пропаганда Кремля нашла главную украинскую угрозу
10:15
Гривна неожиданно просела к доллару и евро: свежий курс валют
10:13
Бус вылетел на встречную: опубликованы фото и детали смертельного лобового ДТП на Волыни
09:58
Шла вечером встречать мужа: в Киеве произошел жуткий инцидент с беременной девушкой
09:56
Летел на день рождения подруги: известный певец погиб в авиакатастрофе
09:55
​Стало известно про экспорт Украиной крупной партии вооружения: фото
09:50
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
09:48
Где смотреть онлайн Челси - Арсенал: расписание трансляций
09:41
Козлова - Свитолина: онлайн видео трансляция матча Roland Garros
09:29
Ученые предупредили о приближении нового ледникового периода: когда он начнется
09:20
Вселенский патриарх заявил о вреде РПЦ для Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые предупредили о приближении нового ледникового периода: когда он начнется

среда, 29 мая 2019, 09:29
переглянути новину українською

В 2020 году на Земле может наступить серьезное похолодание, которое перерастет в новый ледниковый период.

Об этом сообщается на сайте "Space Weather".

По прогнозам экспертов, в 2020 году Солнце перейдет в фазу минимально возможной активности. Ранее такое происходило в 1645-1715 годах, когда на светиле было минимальное количество пятен (так называемый "Минимум Маундера"). Так, вместо 40 тысяч насчитывалось всего лишь 50 пятен.

Актуальные данные говорят о повторении сюжета. Как сообщается, с каждым годом количество образований на Солнце уменьшается. Очередной Ледниковый период окажется весьма суровым, по прогнозам он продлится около семидесяти лет. Климатологи уже задумываются над созданием машин для поддержания комфортной температуры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", древний супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории США, может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: