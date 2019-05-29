Ученые предупредили о приближении нового ледникового периода: когда он начнется

В 2020 году на Земле может наступить серьезное похолодание, которое перерастет в новый ледниковый период.

Об этом сообщается на сайте "Space Weather".

По прогнозам экспертов, в 2020 году Солнце перейдет в фазу минимально возможной активности. Ранее такое происходило в 1645-1715 годах, когда на светиле было минимальное количество пятен (так называемый "Минимум Маундера"). Так, вместо 40 тысяч насчитывалось всего лишь 50 пятен.

Актуальные данные говорят о повторении сюжета. Как сообщается, с каждым годом количество образований на Солнце уменьшается. Очередной Ледниковый период окажется весьма суровым, по прогнозам он продлится около семидесяти лет. Климатологи уже задумываются над созданием машин для поддержания комфортной температуры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", древний супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории США, может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент.