У Нострадамуса нашли предсказание про Йеллоустонский вулкан: Землю ждет глобальная катастрофа

Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса, по данным которого США погибнут от извержения Йеллоустонского вулкана, но эта катастрофа "аукнется" и всем жителям Земли.

Об этом сообщает Daily Express.

Так, в одном из своих катренов Нострадамус зашифровал послание о глобальной катастрофе. В предсказании говорится о некоем "Новом городе", существование которого будет прекращено из-за землетрясений и извержения вулкана.

Эксперты считают, что это предсказание о гибели США. Дело в том, что послание было написано Нострадамусом в 1555 году, а Северную Америку открыли в 1492 году. И долгое время эти земли называли Новым светом. Что касается "огня из преисподней", то здесь скорее всего речь идет о Йеллоустонском вулкане, который находится на западе США.

Ученые отмечают, что за всю историю существования Йеллоустонского вулкана извержения из него были зафиксированы три раза. Последнее из них случилось около 640 тыс. лет назад. На данный момент вероятность извержения маловероятна, но вулкан в ближайшее время собирается проснуться.

Уточняется, что территория США примет на себя первый удар. Государство окажется непригодным для жизни, так как обширные территории окажутся погруженными под слоем пепла, который будет достигать 1 метра. Однако пепел уляжется не сразу. Сначала он будет летать в воздухе, что перекроет доступ солнечных лучей к земле.

Как сообщал "Апостроф", ученые нашли следы разрушительной древней катастрофы.