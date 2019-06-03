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​В Украине вступило в силу новое правописание: что нужно помнить

понедельник, 03 июня 2019, 09:29
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Сегодня финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

Об этом сообщает МОН.

22 мая 2019 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинское правописание". Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс", - отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Так, в новой редакции украинского правописания вводятся в употребление слова без вариантов, новое написание слов с первым иноязычным компонентом и другое. Также опубликован сокращенный конспект, в котором указаны изменения в написании слов без вариантов и вариантные дополнение к действующим нормам.

Вводится употребление слов без вариантов: "проєкт", "проєкція" (так же как "ін’єкція", "траєкторія", "об’єкт" и другие слова с латинским корнем -ject-) "плеєр" (play + er), "конвеєр" (convey + er), "феєрверк", "Соєр", "Хаям", "Феєрбах". А также "Дікенс", "Текерей" і "Бекі" — буквосочетание -ck-, что в английском, немецком, шведском и других языках передает звук [k], воспроизводим украинской буквой "к".

Отныне вместе пишем слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественное проявление чего-либо: "архі-", "архи-", "бліц-"," гіпер-", "екстра-", "макро-", "максі-", "міді-", "мікро-", "міні-", "мульти-", "нано-", "полі-", "преміум-", "супер-", "топ-", "ультра-", "флеш-" и слова с первым иноязычным компонентом "анти-", "контр-", "віце-", "екс-", "лейб-", "обер-", "штабс-", "унтер-".

"Несклоняемое числительное пол со значением "половина" с последующим существительным - общим и собственным названием в форме родительного падежа единственного числа пишем отдельно: "пів áркуша", "пів годúни", "пів відрá", "пів мíста", "пів огіркá", "пів óстрова", "пів я́блука", "пів я́щика"," пів я́ми", "пів Єврóпи", "пів Кúєва", "пів Украї́ни". Если же пол с последующим существительным в форме именительного падежа составляет единое понятие и не выражает значение половины, то их пишем вместе: "півáркуш", "пíвдень", "півзáхист", "півкóло", "півкýля", "півмі́сяць", "півóберт", "півовáл", "півострів"", - говорится в конспекте.

Прилагательные окончания русских фамилий с окончанием -ой передаются через -ый: "Донськúй", "Крутúй", "Луговськúй", "Полевúй", "Соловйо́в-Сєдúй", "Боси́й", "Трубецькúй", но "Толстóй".

В словах, принятых в украинском языке с ф, допускается орфографическая вариантность типа: "ана́фема" и "ана́тема", "дифіра́мб" и "дитира́мб", "ефі́р" и "ете́р", "ка́федра" и "кате́дра", "логари́фм" и "логари́тм", "міф", "міфоло́гія" и "міт", "мітоло́гія", "Агата́нгел" и "Агафа́нгел", "Афі́ни" и "Ате́ни", "Борисфе́н" и "Бористе́н", "Демосфе́н" и "Демосте́н", "Ма́рфа" и "Ма́рта", "Фесса́лія" и "Тесса́лія" и др. Некоторые слова имеют варианты с голосным и: "і́рій" і "и́рій", "і́род" і "и́род" ("очень жестокий человек").

Как сообщал "Апостроф", Обнародованы нововведенные правила украинского правописания.

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