Ученые дали пояснение большим странным дырам во льдах Антарктиды: фото и видео

Ученые Вашингтонского университета выяснили, из-за чего в Антарктиде появились огромные дыры во льдах.

Об этом сообщает Phys.org.

Оказалось, что они вдали от берега возникают по нескольким причинам. Так, когда ветры, окружающие Антарктиду, начинают дуть ближе к берегу, в восточной части моря Уэдделла возникают интенсивные восходящие потоки морской воды. Подводная возвышенность Мод Райз создает крупное завихрение этого потока. Когда в поверхностном слое океана повышается соленость, зимний шторм может вызвать опрокидывание циркуляции. Теплая соленая вода поступает к поверхности, охлаждается и делается более плотной, после чего опускается. В результате создается петля обратной связи, препятствующей образованию льда.

Полынья Мод-Райз была замечена в 2016-2017 годах, когда морские льды достигают наибольшей толщины. В сентябре 2017 года ее площадь достигала 9500 квадратных километров и в течение месяца выросла до 80 тысяч квадратных километров. В начале летних месяцев, когда лед начал отступать, полынья слилась с открытым океаном. Это явление также наблюдалось в 1970-х годах.

Как сообщал "Апостроф", ранее на поверхности Марса заметили странные знаки.