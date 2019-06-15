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На поверхности Марса заметили странные знаки: опубликовано фото

суббота, 15 июня 2019, 04:42
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Ученые обнаружили на Марсе рельеф, который внешне напоминает логотип Звездного флота из художественного фильма "Звездный путь" (Star Trek).

Об этом сообщает пресс-служба Аризонского университета, фото в большом формате можно увидеть по ссылке.

Необычный рельеф исследователи заметили на равнине Эллада на Марсе. Считается, что рисунок образовался в результате влияния лавы и ветра на песчаные дюны.

Согласно сообщению университета, в далеком прошлом в этом районе находились серповидные дюны и в какой-то момент произошло извержение, лава растеклась по равнине вокруг дюн и со временем затвердела. Под воздействием ветра дюны развеялись, но их "слепок", сформированный лавой, остался. Это не первый случай обнаружения такого рода рельефов, в среде ученых их принято называть "призрачными дюнами".

Как сообщал "Апостроф", ранее американское космическое агентство NASA провело успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс.

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