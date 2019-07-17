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Компания Маска показала компьютерные "нити" для вживления в мозг: фото и видео

среда, 17 июля 2019, 12:32
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Американский инженер Илон Маск представил новый нейротехнологический стартап Neuralink для облегчения передачи информации между человеком и компьютером.

Презентация проекта транслировалась в прямом эфире на YouTube.

"В итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете ее выбрать, если захотите", — заявил Маск.

В основе технологии шесть нитей с десятками электродов и устройство, похожее на швейную машинку,которое их вживляет в голову, не затрагивая при этом кровеносных сосудов.

В Neuralink сообщили, что проведено около 20 операций на грызунах и в 87% случаев нити были вживлены успешно. Маск подтвердил успешные испытания технологии и на приматах.

Нить, вживленная в мозг, будет передавать информацию из головного мозга компьютеру. Чип записывает и анализирует мозговую активность носителя, измеряя силу мозговых волн.

По задумке разработчиков, устройство с аккумулятором, которое будет передавать данные на компьютер по беспроводной сети, планируется располагать за ухом. В черепе будут просверливать четыре отверстия диаметром в восемь миллиметров, после чего в разные части мозга вживят нити. Для установки чипа планируют использовать лазер. Устройством можно будет управлять с помощью смартфона.

Цель разработки — дать возможность людям с особенными потребностями силой мысли набирать сообщения, перемещать курсор по экрану и так далее.

Neuralink планирует получить у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение на проведение клинических испытаний технологии на людях. К тестам могут приступить уже в 2020 году. Через несколько лет продукт может выйти на рынок.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые из США создали сенсорную перчатку, которая позволит роботам с искусственным интеллектом "чувствовать" предметы, к которым они прикасаются.

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