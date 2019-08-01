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Опубликовано видео со знаменитой кометой, открытой украинскими астрономами

четверг, 01 августа 2019, 05:35
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В сети был опубликован видеоролик, показывающий комету Чурюмова-Герасименко, которую в 1969 году в Киеве открыл астроном Клим Чурюмов.

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе Vimeo.

Ролик был собран из снимков кометы зонда Philae. Его авторами стали дизайнер Кристиан Штангл и композитор Вольфганг Штангл.

Аппарат Philae изучал комету в течение нескольких лет и успел сделать 400 тысяч снимков. Они были опубликованы в открытом доступе Европейским космическим агентством.

the Comet from Christian Stangl on Vimeo.

Комета Чурюмова-Герасименко контролируется силой притяжения Юпитера, а происходит из пояса Койпера (находится за орбитой Нептуна). Она является "черной", то есть, практически не отбивает свет из-за высокого содержания высокомолекулярных органических соединений на поверхности. Без телескопа ее увидеть невозможно.

Зонд известен тем, что является первым в истории аппаратом, который мягко приземлился на поверхность кометы. Это событие датируется 2014 годом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы лучшие космические фотоснимки, которые заслужили место в борьбе за премию Insight Investment Astronomy Photographer of the Year.

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