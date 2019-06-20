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Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 года

четверг, 20 июня 2019, 19:31
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Опубликованы лучшие космические фотоснимки, которые заслужили место в борьбе за премию Insight Investment Astronomy Photographer of the Year.

Об этом сообщает издание

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Так, жюри конкурса астрономической фотографии выбрало выбрало топ-22 снимка из 4,6 тысячи, которые участвовали. Участниками стали работы из 90 стран мира.

Отбирали фото для соревнования в восьми категориях:

  • Полярное сияние;
  • Галактики;
  • Наша Луна;
  • Наше Солнце;
  • Люди и космос;
  • Планеты, кометы и астероиды;
  • Картины неба;
  • Звезды и туманности.

Победители конкурса Astronomy Photographer of the Year будут объявлены 12 сентября. А на следующий день в британском Национальном морском музее откроется выставка лучших астрономических снимков 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA в честь двойного юбилея своего создания и высадки на Луну выпустило книгу с наиболее яркими фото из архива космических исследований.

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