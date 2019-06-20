Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 года

Опубликованы лучшие космические фотоснимки, которые заслужили место в борьбе за премию Insight Investment Astronomy Photographer of the Year.
Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 годачетверг, 20 июня 2019, 19:31
Так, жюри конкурса астрономической фотографии выбрало выбрало топ-22 снимка из 4,6 тысячи, которые участвовали. Участниками стали работы из 90 стран мира.
Отбирали фото для соревнования в восьми категориях:
- Полярное сияние;
- Галактики;
- Наша Луна;
- Наше Солнце;
- Люди и космос;
- Планеты, кометы и астероиды;
- Картины неба;
- Звезды и туманности.
Победители конкурса Astronomy Photographer of the Year будут объявлены 12 сентября. А на следующий день в британском Национальном морском музее откроется выставка лучших астрономических снимков 2019 года.
Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA в честь двойного юбилея своего создания и высадки на Луну выпустило книгу с наиболее яркими фото из архива космических исследований.