Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 года Поделиться переглянути новину українською

Опубликованы лучшие космические фотоснимки, которые заслужили место в борьбе за премию Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Об этом сообщает издание

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Так, жюри конкурса астрономической фотографии выбрало выбрало топ-22 снимка из 4,6 тысячи, которые участвовали. Участниками стали работы из 90 стран мира.

Отбирали фото для соревнования в восьми категориях:

Полярное сияние;

Галактики;

Наша Луна;

Наше Солнце;

Люди и космос;

Люди и космос; Планеты, кометы и астероиды;

Картины неба;

Звезды и туманности.

Победители конкурса Astronomy Photographer of the Year будут объявлены 12 сентября. А на следующий день в британском Национальном морском музее откроется выставка лучших астрономических снимков 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA в честь двойного юбилея своего создания и высадки на Луну выпустило книгу с наиболее яркими фото из архива космических исследований.