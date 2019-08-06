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К Земле несется 600-метровый астероид: ученые рассказали, стоит ли паниковать

вторник, 06 августа 2019, 02:28
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В субботу, 19 августа, к планете Земля со скоростью 16 772 километров в час приблизится огромный астероид.

Об этом свидетельствуют данные аэрокосмического агентства США NASA.

Ученые отмечают, что размер объекта, имеющего название 2006 QQ23, составляет почти 600 метров в диаметре. СМИ и общественность уже начинают беспокоится. Но специалисты утверждают, что угрозы нет. Астероид должен пролететь мимо Земли на безопасном расстоянии. Во всяком случае так показывают текущие расчеты.

По словам специалистов Линдли Джонсон и Келли Фаст из Управления по координации планетарной обороны NASA, расстояние между нашей планетой и астероидом в самой ближайшей точке должно составить около 7,5 миллионов километров. Поэтому жителям планеты ничего не угрожает. Для сравнения, Луна находится от нас в 384 000 километров, что примерно в 20 раз ближе.

Ученые говорят, что отслеживают подобные так называемые "околоземные объекты", среди которых не только астероиды, но и кометы, а также их обломки, вращающиеся вокруг Солнца. По космическим меркам 8 миллионов километров это действительно очень малое расстояние до Земли. Поэтому такие объекты ученые и называют околоземными.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", астрономы составили список 10 самых опасных космических объектов.

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