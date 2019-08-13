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Телескоп NASA нашел "невозможную" звезду: в чем ее особенность

вторник, 13 августа 2019, 02:28
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Ученые NASA нашли в данных снятого с исследований космического телескопа Kepler звезду-белый карлик KIC 8145411, которого не может существовать в природе.

Об этом сообщается в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Согласно представленным сведениям, карлик является компонентом двойной системы с солнцеподобной звездой по соседству, а уникальность его в том, что его масса в три раза ниже допустимой и его местонахождение в двойной системе невозможно пояснить известными физическими законами.

"Типичный карлик на треть "легче" Солнца и является результатом эволюции небольших одиночных звезд, однако некоторые из обнаруженных обладают гораздо меньшими массами: от 0,15 до 0,3 солнечных. Чтобы оставить после себя столь маленькое ядро, масса исходной звезды-предшественника также должна быть очень низкой. Но это создает проблему: такие звезды, прежде чем исчерпают запас топлива и начнут сбрасывать внешние слои, проживут дольше, чем текущий возраст Вселенной", – говорится в статье.

По мнению исследователей, возможно, воздействие другой звезды уменьшило массу карлика, снимая внешние слои за счет магнитного поля, однако при этом сценарии он должен был быть ближе к этой звезде в десять раз.

"Пока ни один из предложенных нами сценариев не может полностью и точно объяснить существование белого карлика столь низкой массы в такой системе", – отмечают авторы статьи.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые назвали точный период времени, через который Солнце взорвется, поглотит близлежащие планеты и сожмется до размеров белого карлика.

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