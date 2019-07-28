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Как и когда "умрет" Солнце: астрономы раскрыли интересные факты

воскресенье, 28 июля 2019, 04:38
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Стадия "умирания" Солнца может начаться через пять миллиардов лет.

Об этом сообщает ресурс Naked Science.

По данным ученых, Солнце взорвется, поглотит близлежащие планеты, выбросит свой внешний материал в планетарную туманность и резко уменьшится до белого карлика. Поначалу он еще будет горячим, но со временем начнет терять остатки своей тепловой энергии, став в итоге просто холодной мертвой скалой в космосе.

Такой вывод эксперты сделали благодаря своим наблюдениям. Астрономы уже более 100 лет следят за огромной звездой, расположенной в северной части созвездия Малая Медведица. Сейчас ученые из Национального университета Австралии сообщили, что небесное тело окутано "кашлем" и посылает "ударные волны" в окружающее пространство. Это красный гигант T Ursae Minoris (T UMi), ему около 1,2 миллиарда лет, в начале своей жизни он был примерно вдвое больше Солнца, а теперь его ядро исчерпало весь водород, оставив лишь углерод и кислород.

T UMi находится на стадии звездой эволюции, известной как асимптоматическая ветвь гигантов: через нее проходят все звезды, которые изначально по своей массе были гораздо больше Солнца.

Ученые объяснили, что на предыдущей стадии оболочка ядра переплавляла гелий в углерод. После этого образовалась оболочка из водорода, которая начала сливаться с остатками гелия и формировала его оболочку до тех пор, пока та не загорелась и снова не образовала углерод. Такой процесс называется тепловым импульсом, он происходит раз в 10 000 - 100 000 лет и может длиться до нескольких сотен лет.

Согласно ранним исследованиям, колебания в яркости T UMi вплоть до 1979 года были устойчивыми, но с тех пор они стали повторяться все чаще.

По словам австралийских астрономов, за последние 30 лет красный гигант значительно уменьшился по размерам, яркости и начал остывать. В итоге, как прогнозируют специалисты, колебания настолько истощат звезду, что она сожмется в белого карлика, что ждет и Солнце.

Как сообщал "Апостроф", американское аэрокосмическое агентство NASA показало фото Земли, сделанное астронавтами Международной космической станции.

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