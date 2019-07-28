Как и когда "умрет" Солнце: астрономы раскрыли интересные факты

Стадия "умирания" Солнца может начаться через пять миллиардов лет.

Об этом сообщает ресурс Naked Science.

По данным ученых, Солнце взорвется, поглотит близлежащие планеты, выбросит свой внешний материал в планетарную туманность и резко уменьшится до белого карлика. Поначалу он еще будет горячим, но со временем начнет терять остатки своей тепловой энергии, став в итоге просто холодной мертвой скалой в космосе.

Такой вывод эксперты сделали благодаря своим наблюдениям. Астрономы уже более 100 лет следят за огромной звездой, расположенной в северной части созвездия Малая Медведица. Сейчас ученые из Национального университета Австралии сообщили, что небесное тело окутано "кашлем" и посылает "ударные волны" в окружающее пространство. Это красный гигант T Ursae Minoris (T UMi), ему около 1,2 миллиарда лет, в начале своей жизни он был примерно вдвое больше Солнца, а теперь его ядро исчерпало весь водород, оставив лишь углерод и кислород.

T UMi находится на стадии звездой эволюции, известной как асимптоматическая ветвь гигантов: через нее проходят все звезды, которые изначально по своей массе были гораздо больше Солнца.

Ученые объяснили, что на предыдущей стадии оболочка ядра переплавляла гелий в углерод. После этого образовалась оболочка из водорода, которая начала сливаться с остатками гелия и формировала его оболочку до тех пор, пока та не загорелась и снова не образовала углерод. Такой процесс называется тепловым импульсом, он происходит раз в 10 000 - 100 000 лет и может длиться до нескольких сотен лет.

Согласно ранним исследованиям, колебания в яркости T UMi вплоть до 1979 года были устойчивыми, но с тех пор они стали повторяться все чаще.

По словам австралийских астрономов, за последние 30 лет красный гигант значительно уменьшился по размерам, яркости и начал остывать. В итоге, как прогнозируют специалисты, колебания настолько истощат звезду, что она сожмется в белого карлика, что ждет и Солнце.

Как сообщал "Апостроф", американское аэрокосмическое агентство NASA показало фото Земли, сделанное астронавтами Международной космической станции.