Юпитер заподозрили в планетарном "каннибальстве": ученые сделали интересное открытие

Группа ученых пришла к выводу, что Юпитер в эпоху становления Солнечной системы "поглотил" формирующуюся планету, масса которой была в 10 раз больше земной.

Об этом пишет портал In Space со ссылкой на результаты исследования, представленные в журнале Nature.

В своем исследовании ученые пытались найти объяснение данным, полученным аппаратом Juno, который измерял гравитационное поле Юпитера. Результаты измерений показали, что водородно-гелиевая оболочка планеты не имеет однородного состава: внутренняя часть содержит больше тяжелых элементов, чем внешняя.

Ученые пришли к выводу, что такая асимметрия возникла в результате лобового столкновения "молодого Юпитера с планетарным зародышем, масса которого была примерно в десять раз больше массы Земли".

"Их ядра слились, а затем вновь образованное, частично перемешалось с оболочкой Юпитера", - убеждены авторы исследования.

Ученые считают, что такое событие полностью объясняет аномалии в структуре, составе и магнитном поле Юпитера.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео падения метеорита на Юпитер.