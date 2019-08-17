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Ученые сделали громкое заявление о вакцине против известной венерической болезни

суббота, 17 августа 2019, 01:33
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Потенциальная вакцина от хламидий достигла первой фазы клинических испытаний.

Об этом сообщили в Имперском колледже Лондона.

Исследователи отметили, что хламидиоз является самой распространенной бактериальной инфекцией в мире, передающейся половым путем и вакцина от него разрабатывается уже в течение 50 лет. Согласно данным статистики, число инфицированных людей растет огромными темпами.

Британские ученые смогли разработать вакцину, которая прошла успешное испытание на животных и вскоре ими было получено разрешение на тесты на людях. После этого было запущено плацебо-контролируемое исследование на 32 женщинах в возрасте от 19 до 45 лет. В ходе тестирования было замечено усиление иммунитета, а введение липосом позволило увеличить эффективность лечения почти в 6 раз.

В данный момент ученые дорабатывают вакцину, чтобы она стала "адекватной по стоимости". На осень запланирована вторая фаза испытаний.

Как сообщал "Апостроф", ранее на популярном украинском летнем курорте была зафиксирована вспышка опасной инфекции, заболели больше 200 человек.

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