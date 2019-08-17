Глобальное потепление близко: в Арктике зафиксировали шокирующий показатель температуры

На шведском форпосте Маркусвинс на южной окраине Полярного круга зафиксировали +34,8 градуса по Цельсию.

Об этом сообщает ресурс Gizmodo.

Такая температура воздуха в Арктике была 26 июля. Ее зарегистрировала Национальной администрацией океанических и атмосферных исследований впервые в истории.

"Однако волна тепла, охватившая Арктику, распространилась намного дальше, чем Маркусвинса. Аляска зафиксировала свой самый жаркий месяц за всю историю страны. Жара привела к сильному лесному пожару, и дым от этих огней охватил Анкоридж и Фэрбенкс, у первого из которых было самое холодное лето в истории", - рассказал эксперт по погоде Аляски Рик Томан.

Для сравнения привели зафиксированную самую высокую температуру в Нью-Йорке в прошлом месяце. Тогда она составляла 35 градусов по Цельсию.

Напомним, июнь 2019 года в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

Как сообщал "Апостроф", украинская певица и писательница Ирена Карпа рассказала о невероятной жаре в Париже в июле, и поделилась подтверждающими фото.