Астрономы нашли уникальную планету со странностями: видео

Группа астрономов из США обнаружила газовый гигант, который движется вокруг звезды по странной орбите.

Исследование об этом было опубликовано в Astronomical Journal, автором его является команда профессора Эндрю Говарда.

Отмечается, что обнаруженный газовый гигант HR 5183 b движется вокруг своей звезды по необъяснимо вытянутой орбите, надолго удаляясь в дальние области системы.

"Эта планета не похожа ни на одну из планет Солнечной системы и ни на одну из известных экзопланет. Прочие планеты, находящиеся так далеко от своих звезд, имеют очень маленький эксцентриситет, то есть двигаются практически по ровным круговым орбитам. Большой эксцентриситет этой экзопланеты указывает на какие-то особенности в ее формировании или эволюции", - рассказала астрофизик Калифорнийского технологического института Сара Блант

Для исследования планеты уже были использованы калифорнийская, техасская и гавайская обсерватории. Было выявлено, что указанный газовый гигант проходит полный круг по орбите за 45-100 лет, и большую часть проводит на дальних пределах системы.

Исследователи выдвинули гипотезу, что высокий эксцентриситет стал результатом случайных гравитационных взаимодействий с другой планетой сравнимых размеров. В Солнечной системе также был подобный эпизод – считается, что до зарождения жизни на Земле Юпитер выбросил крупную планету за пределы системы.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые NASA нашли в данных снятого с исследований космического телескопа Kepler звезду-белый карлик, которого не может существовать в природе.