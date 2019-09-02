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Ученые сделали невероятное открытие на обратной стороне Луны

понедельник, 02 сентября 2019, 01:08
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Ученые сделали удивительное открытие на обратной стороне Луны - с помощью лунохода Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4 обнаружено вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.

Об этом говорится на сайте миссии.

Специалисты изучили снимки, сделанные аппаратом, и заметили в одном из кратеров неизвестное вещество. Оказалось, что оно имеет "необычный цвет" и похоже на гель, его происхождении пока не удается установить.

Между тем, портал Space.com предположил, что материал может быть расплавленным стеклом, которое появилось в результате удара метеорита о лунную поверхность.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые из Университетского колледжа Лондона нашли ответ на вопрос, как на Земле из неживой материи зародилась жизнь.

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