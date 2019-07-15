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Ученые нашли ответ на главный вопрос о жизни на Земле

понедельник, 15 июля 2019, 02:28
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Ученые из Университетского колледжа Лондона нашли ответ на вопрос, как на Земле из неживой материи зародилась жизнь.

Об этом пишет New Atlas.

Так, научная теория гласит, что все началось около 4 млрд лет назад с первичного бульона - существовал раствор питательных веществ, образованных из простейших соединений (аммиака, метана, водорода и воды) под воздействием энергии от вулканической активности или грозовых электрических разрядов. Однако без ответа оставался вопрос, как в этом бульоне появились первые пептиды.

По словам ученых, возникла классическая дилемма курицы и яйца, для разрешения которой пришлось обратить внимание на предшественников аминокислот - молекулы, называемые аминонитрилами.

Оказалось, что в воде они могут превращаться впептиды, объединяясь с молекулами сероводорода и феррицианид.

"Контролируемый синтез в ответ на внешние или внутренние раздражители является важным элементом метаболической регуляции, поэтому мы считаем, что синтез пептидов мог быть частью естественного цикла, имевшего место на самом раннем этапе эволюции жизни", - заявил автор исследования Пьер Канавелли.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые шокировали прогнозом по изменениям климата.

Также исследователи сделали громкое заявление по древним останкам Homo sapiens.исследователи сделали громкое заявление по древним останкам Homo sapiens.

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