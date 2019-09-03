Ученые обнаружили на Земле фрагмент погибшей планеты

В 1951 году в Австралии, в провинции Виктория был обнаружен метеорит, и недавно группа ученых из Калифорнии обнаружили в его остатках прежде неизвестный минерал.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале American Mineralogist.

Так, минералоги Чи Ма и Алан Рубин в глубине образца обнаружили и описали минерал, который был назван эдскоттитом. По их словам, минерал образовался при взаимодействии атомов железа и углерода в ходе остывания метеорита.

Ученые считают, что уникальный метеорит представляет собой фрагмент планетезималя, появившегося еще в эпоху молодости Солнечной системы, но так и не сумевшего стать полноценной планетой. Эдскоттит мог образоваться в нем под действием высоких температур, вызванных радиоактивностью элементов. Случайная космическая катастрофа — скорее всего, столкновение с другим массивным телом — разрушила зародыш планеты, и обломки рассеялись по Солнечной системе, один из них и оказался в Австралии.

Как сообщал "Апостроф", ранее Группа астрономов из США обнаружила газовый гигант, который движется вокруг звезды по странной, вытянутой орбите.