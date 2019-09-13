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Как NASA готовится к новой высадке людей на Луну: появилось видео строительства корабля

пятница, 13 сентября 2019, 02:31
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Американское космическое агентство NASA усердно работает над подготовкой своей новой ракеты и космического корабля для миссии Artemis 1, цель которой высадить людей на поверхность Луны.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Эта ракета, которая, как ожидается, доставит астронавтов на Луну, и она также может отправить роботизированный космический корабль в отдаленные пункты назначения в Солнечной системе, такие как спутник Юпитера Европа.

Технические специалисты лаборатории собрали такие детали, как космический корабль экипажа "Орион", система запуска при сбое и различные адаптеры. Показано, что некоторые аппаратные средства перемещаются по объектам Космического центра им. Кеннеди во Флориде, например, бак с жидким кислородом, который поможет заправить одну из ступеней. Другие части показаны в действии, такие как тестовый запуск двигателей RS-25, которые поднимут базовую ступень SLS с земли.

Artemis 1 планируется запустить в середине 2020 года, используя систему Space Launch System для запуска космического корабля Orion в космос. Без экипажа Орион облетит вокруг Луны и развернет несколько небольших спутников, прежде чем вернуться в атмосферу Земли. Первая миссия с экипажем ожидается не ранее 2022 года, а первая посадка на Луну запланирована на 2024 год.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA опубликовало завораживающие панорамные фото высадки человека на Луну.

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