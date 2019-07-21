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NASA опубликовало завораживающие панорамные фото высадки человека

воскресенье, 21 июля 2019, 16:32
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В субботу, 20 июля, мир отметил важную веху в истории, 50-летие высадки человека на Луну: в честь юбилея американское космическое агентство NASA опубликовало архив фотографий, сделанных астронавтами на спутнике Земли.

Фото размещены на официальном сайте NASA.

16 июля 1969 года, с пусковой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде стартовал американский космический корабль "Аполлон-11", который спустя несколько дней полета прилунился в районе Моря Спокойствия. 20 июля (21 июля по киевскому времени) Нил Армстронг и Базз Олдрин по очереди ступили на поверхность Луны, став первыми людьми, которые побывали на спутнике Земли.

С 1969 по 1972 год астронавты высаживались на Луну еще пять раз, в общей сложности на спутнике побывали 12 человек. За все время действия программы "Аполлон" на Землю для исследований было привезено более 390 килограммов лунного грунта.

Специалисты космического агентства использовали снимки, сделанные астронавтами в течение всех миссий "Аполлон" с 1969 по 1972 год, и собрали их воедино, чтобы получились красочные панорамные фото высокого качества.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американское аэрокосмическое агентство NASA показало фото Земли, сделанное астронавтами Международной космической станции.

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