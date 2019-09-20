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Ученые нашли в Солнечной системе предвестника большой катастрофы

пятница, 20 сентября 2019, 03:16
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Вулкан под названием Локи на спутнике Юпитера Ио готов взорваться, что повлечет за собой серьезные изменения по всей Солнечной системе.

Об этом сообщает Lenta.ruсо ссылкой на заявление ученых Планетологического института США.

Группа исследователей пришла к такому выводу, изучив данные о движении космических объектов в Солнечной системе с 1988 до 2000 год.

Так, было выявлено, что цикл между извержениями на Ио составлял ранее 540 дней, но потом начал сокращаться. Ученые заметили, что перед извержением Локи становился ярким и оставался таким в течение 230 дней, а затем темнел. Таким образом происходило до 2001 года, и после этого вулкан не проявлял сейсмической активности вплоть до 2013 года. В 2013 произошло очередное извержение, но более короткое – в 475 дней.

Исследователи подсчитали, что с большой вероятностью новое извержение должно произойти в сентябре 2019 года.

Также было отмечено, что Локи на самом деле это озеро лавы во впадине около 200 км диаметром. При охлаждении поверхности озера образуется корка, которая разрушается из-за лавы. Перерыв в вулканической активности между 2001 и 2013 годами ученые объясняют изменениями в газовой фракции магмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее орбитальный аппарат разведки Марса NASA зафиксировал сошедшую на планете ледяную лавину и сделал ее фотографии.

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