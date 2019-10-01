Ученые обнаружили десятки звезд с удивительными свойствами: детали открытия

Группа ученых из США обнаружили 21 звезду, которые периодически меняют свою яркость.

Об этом сообщается в материале Science Alert.

Так, ученые Университета Небраски отметили, что 15 из обнаруженных небесных объектов со специфическими свойствами схожи на Табби (KIC 8462852), у которой ранее замечали склонность к изменению яркости. Так, у 15 обнаруженных звезд были зафиксированы медленные колебания яркости, а еще у 6 – быстрые.

Исследователи опирались на данные проекта Northern Sky Variable Survey 1999-2000 года, целью которого было установить истинные причины непериодических затмений Табби. Никаких известных причин изменений яркости звезд так и не было найдено.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы открыли необычную планету гигантских размеров, существование которой по современным теориям невозможно, поскольку она в сотни раз больше материнской звезды.