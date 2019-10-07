Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине: какое открытие они сделали

В понедельник, 7 октября, Нобелевская премия по медицине была присуждена троим ученым.

Об этом сообщают на странице The Nobel Prize в Twitter.

Награду получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенце за открытие того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.

Следующих лауреатов назовут позже: 8 октября - по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе (сразу двое - за 2018 и 2019 годы), 14 октября - по экономике. Обладателя премии мира объявят 11 октября в Осло (Норвегия).

Вручение премии состоится 10 декабря в Стокгольме. Победителей наградят золотыми медалями с портретом Нобеля и дипломами. Также каждому лауреату положено денежное вознаграждение в размере девяти миллионов крон, что превышает сумму 900 тысяч долларов.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 2 марта 2019 года в России умер легендарный физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.