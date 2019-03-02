Умер лауреат Нобелевской премии по физике

В ночь на 2 марта в России умер легендарный физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Информацию о смерти ученого подтвердила его помощница Наталья Ланцова. По ее словам, физик скончался после продолжительной болезни в больнице в ночь на субботу. Он несколько дней не дожил до своего 89-летия.

Также отмечается, что в конце ноября 2018 года Алферов был госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом. К концу года его выписали из больницы.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживающих в России лауреатов Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 год он занимал пост вице-президента Российской академии наук. В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике за достижения в полупроводниковой технике (разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов).

"Если вы сейчас сидите в интернете через оптоволоконный кабель — скажите за это спасибо в том числе ему", – отмечают в Telegram канале Mash.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 февраля скончался знаменитый российский поэт и прозаик Глеб Горбовский.