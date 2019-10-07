Ученые обнаружили в космосе "нити Бога": детали удивительного открытия

Ученые-астрофизики заявили об удивительном открытии - им удалось обнаружить мегаструктуру, которая связывает разные галактики; ее даже успели назвать "нитями Бога".

Об этом говорится в публикации Science.

По словам исследователей, галактические нити или филаменты - это крупные структуры, которые объединяют разные галактики. Они начали появляться одновременно с расширением Вселенной сразу после Большого взрыва.

Предполагается, что филаменты состоят из газообразного водорода и являются питательными "трубопроводами" для галактик. Именно на пересечении этих нитей находятся сверхмассивные черные дыры. Следовательно, галактические филаменты - источник жизни для черных дыр и всех других космических объектов.

Ученые говорят, что галактические нити являются очень тусклыми, и до недавних пор были лишь косвенные доказательства их существования. Только на днях исследователи из Японии, Европы и США заявили, что им удалось засечь эти филаменты, связывающие галактики в кластере SSA22 в созвездии Водолея.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых из США обнаружила 21 звезду, которые периодически меняют свою яркость.