Ученые заявили о неизвестном ранее виде гиганских динозавров: как они выглядели

В Таиланде открыли новый вид гигантского хищного динозавра, который получил название Siamraptor suwati.

Об этом сообщает "Naked Scienсe".

Известно, что этот динозавр относится к роду кархародонтозавров, которые были распространенной и успешной группой крупных хищных динозавров в юрском и меловом периодах, а также важными членами экосистем на нескольких континентах. Наряду со спинозавридами они были крупнейшими хищниками в то время.

Однако ранее ученых сбивало с толку, что с раннего мелового периода в Азии не нашли ни одного полного скелета этих рептилий. Наибольшее количество останков было обнаружено с баррема (127-121 миллион лет назад) до турона (93-89 миллионов лет назад). Потом их место заняли меньшие в размерах абелизавриды в Гондване и тираннозавриды из Северной Америке и Азии.

Окаменелые части Siamraptor suwati, собранные учеными.

В новом исследовании палеонтологи из Таиланда описали ископаемый материал из геологической формации Хок-Круат в Хорате, датируемый ранним меловым периодом. Окаменелости включали останки черепа, позвоночника, конечностей и бедер по меньшей мере четырех отдельных динозавров. Морфологическое сравнение с известными видами привело авторов работы к идентификации этих останков как принадлежащих к ранее неизвестному роду и виду кархародонтозавра, который они назвали Siamraptor suwati.

Как сообщал "Апостроф", американские ученые в ходе своих исследований останков вымерших динозавров и пород реконструировали последние дни их жизни.