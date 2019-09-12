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Метеоритный ад и лютые морозы: ученые описали последний день эпохи динозавров

четверг, 12 сентября 2019, 01:33
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Американские ученые в ходе своих исследований останков вымерших динозавров и пород реконструировали последние дни их жизни.

Об этом сообщается в отчете группы исследователей Техасского университета в Остине.

Так, был проведен анализ пород кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан - именно здесь 65 миллионов лет назад оказался метеорит, уничтоживший динозавров. После его падения в атмосфере оказалось такое количество серы, что солнечные лучи не могли пробиться к поверхности планеты.

Согласно докладу, после удара, здесь произошел гигантский пожар, который выжег все живое. Затем морская вода заполнила кратер, а цунами утащило за собой древесный уголь и остатки ландшафта. После этого наступили холода.

"Их поджарили, а потом заморозили. Не все динозавры умерли в тот день, но многие из них погибли", - отметил профессор Шон Гулик.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выяснили, для чего были необходимы загадочные дыры в верхней части черепа тираннозавра. По их мнению, с помощью этих дыр, заполненных мышцами, динозавры регулировали температуру своего тела.

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