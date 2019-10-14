Ученые обнаружили удивительную находку в Помпеях: фото

Археологи обнаружили удивительную находку в Помпеях - фреску с изображением гладиаторских боев.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По словам ученых, фреска находилась в подвале здания, которое могло быть таверной для гладиаторов. Установлено, что на рисунке изображены два типа гладиаторов - мурмиллон и фракиец.

"Открытие этой фрески показывает, что Помпеи действительно являются неисчерпаемым источником исследований и знаний для сегодняшних и будущих археологов", - заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.

Как сообщал "Апостроф", ранее группа археологов Еврейского университета в Хирбет аль-Раи на юге Израиля обнаружила поселение времен царя Давида (начало Х века до нашей эры), которое можно идентифицировать как руины библейского города Секелаг.