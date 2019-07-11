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Археологи нашли руины библейского города времен царя Давида: фото и видео

четверг, 11 июля 2019, 02:37
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Группа археологов Еврейского университета в Хирбет аль-Раи на юге Израиля обнаружила поселение времен царя Давида (начало Х века до нашей эры), которое можно идентифицировать как руины библейского города Секелаг.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Секелаг упоминался в Библии в Книге Самуила, именно в этот город юный Давид бежал со своими сторонниками от основателя Израильского царства Саула. В этом городе ему предоставил убежище царь филистимлян Анхус. Спустя несколько веков амаликитяне разрушили и сожгли город, а население поработили.

Археологи обнаружили каменные сооружения и предметы быта (каменные и металлические сосуды), похожие на те, которые ранее находили в других городах филистимлян.

"Во всех других местах, где пытались найти Секелаг, не было преемственности поселений филистимлян и построек времен Давида. В Хирбет аль-Раи мы видим свидетельства обоих поселений", — сообщили ученые.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи, которые проводили раскопки в историческом центре Гранады (Испания), неожиданно обнаружили свинцовый саркофаг времен Древнего Рима.

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