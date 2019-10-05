RU  UA  EN

воскресенье, 6 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 октября

11:07
Украину в начале октября начало засыпать снегом: яркие фото
10:59
Ветеран АТО резко высказался об отмене льгот и назвал свою зарплату на фронте
10:40
В Киеве подростки устроили дикие развлечения на кладбище: опубликовано видео
09:59
Под Винницей молодая девушка погибла страшной смертью после скандала в магазине: видео
09:39
Ей было только 33: умерла молодая украинская актриса, в сети волна скорби
09:28
Как человек превращается в бота: сеть взорвала меткая карикатура
08:59
В Николаеве мощный ливень затопил отделение полиции: фото
08:55
Работает КГБ: сеть повеселил рассказ о российских туристах в Греции
08:41
В Финляндии простились с украинкой, погибшей в жуткой резне: видео
07:56
На Донбассе подорвался на мине опасный боевик ЛНР: опубликованы фото
07:37
В Запорожье подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП: фото и видео с места
07:30
Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

NASA отправит в космос женщин без мужчин: названа дата, фото

суббота, 05 октября 2019, 22:32
переглянути новину українською

На Международной космической станции готовятся к отправке в космос женщины-астронавты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Space.com.

Выход в открытый космос осуществят две астронавтки - Кристина Кох и Джессика Меир. Впервые в истории женщины без сопровождения мужчин будут покорять космос. Событие должно состояться 21 октября этого года.

Ранее такой выход планировался на март 2019 года, однако тогда не оказалось достаточно космических костюмов нужного размера. Обеим женщинам нужен был костюм среднего размера, однако на космической станции был доступен только один такой.

Сейчас NASA уже направило необходимое количество оборудования на МКС.

Астронавтки Кох и Меир заменят батареи на солнечных панелях. Их пребывание вне МКС продлится примерно шесть с половиной часов.

Фото: NASA. Астронавтки Джессика Меир (слева) и Кристина Кох (справа)

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA усердно работает над подготовкой своей новой ракеты и космического корабля для миссии Artemis 1, цель которой высадить людей на поверхность Луны.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: