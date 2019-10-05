NASA отправит в космос женщин без мужчин: названа дата, фото

На Международной космической станции готовятся к отправке в космос женщины-астронавты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Space.com.

Выход в открытый космос осуществят две астронавтки - Кристина Кох и Джессика Меир. Впервые в истории женщины без сопровождения мужчин будут покорять космос. Событие должно состояться 21 октября этого года.

Ранее такой выход планировался на март 2019 года, однако тогда не оказалось достаточно космических костюмов нужного размера. Обеим женщинам нужен был костюм среднего размера, однако на космической станции был доступен только один такой.

Сейчас NASA уже направило необходимое количество оборудования на МКС.

Астронавтки Кох и Меир заменят батареи на солнечных панелях. Их пребывание вне МКС продлится примерно шесть с половиной часов.

Фото: NASA. Астронавтки Джессика Меир (слева) и Кристина Кох (справа)

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA усердно работает над подготовкой своей новой ракеты и космического корабля для миссии Artemis 1, цель которой высадить людей на поверхность Луны.