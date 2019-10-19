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Ученые показали многоголовое существо, которому около миллиарда лет: видео

суббота, 19 октября 2019, 00:20
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19 октября в зоопарке Парижа представят организм, который имеет 720 статей и способен к регенерации через две минуты.

Об этом сообщает Reuters.

Создание назвали blob - на честь американского фильма ужасов 1958 года "The Blob". С виду он напоминает гриб желтого цвета, но ведет себя как животное.

Поразительно, что у blob нет мозгов, рта, желудка или глаз, но оно способно выявить пищу и переварить ее. Также организм может двигаться, хотя не имеет ног или крыльев. Если создание разрезать, то оно восстановится примерно за 2 минуты.

Директор Национального музея естествознания в Париже Бруно Дэвид отметил, что blob - одна из загадок природы.

"Оно удивляет, поскольку не имеет мозга, но может учиться. Если соединить две такие существа, одно может передать другому свои знания", - сказал Дэвид.

Как сообщал "Апостроф", ученые из Новой Зеландии, которые занимаются составлением каталога флоры и фауны озера Лох-Несс, допускают, что местное чудовище – это гигантский морской угорь.

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