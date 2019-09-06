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Ученые разгадали загадку Лох-Несского чудовища: интересные детали

пятница, 06 сентября 2019, 04:11
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Ученые из Новой Зеландии, которые занимаются составлением каталога флоры и фауны озера Лох-Несс, допускают, что местное чудовище – это гигантский морской угорь.

Об этом пишет ВВС.

Они пришли к такому выводу после того, как изучили состав ДНК в воде из озера. По их словам, никаких признаков, что там проживают крупные животные или рептилии нет. В частности, не было найдено никаких доказательств, что в озере обитает плезиозавр, за которого принимали Лох-Несское чудовище.

Также ученые пришли к выводу, что в озере не могли обитать крупные виды рыб, исключением является только угорь, чьи следы ДНК обнаружены в воде. В ходе исследования полностью была опровергнута и теория пользователей интернета, что местное чудовище развилось от огромного сома или полярной акулы.

Как сообщал "Апостроф", ранее конспирологи начали готовить новую громкую акцию, касающуюся поиска Лох-Несского чудовища.

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