Астрономы обнаружили "космического Йети", которому миллиарды лет: опубликовано фото

Ученые нашли следы огромной галактики возрастом в 12,5 миллиарда лет.

Об этом сообщает "Naked Science".

Команда астрономов из Массачусетского университета в Амхерсте смогла впервые наблюдать такой объект. Для этой работы астрономы использовали Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона, массив из 66 радиотелескопов, расположенных в горах Чили. В новых наблюдениях с высокой чувствительностью ученые заметили слабый светящийся сгусток.

Ученые называли подобные объекты "космическим Йети". Они долгое время являлись научным фольклором, так как астрономам не удавалось найти никаких доказательств их существования.

"Это было очень таинственно. Свет, казалось, не был связан ни с одной известной галактикой вообще. Когда я увидела, что эта галактика невидима на любой другой длине волны, я очень обрадовалась, поскольку это означало, что она, вероятно, действительно находится очень далеко и скрыта за облаками пыли", - говорит один из авторов исследования Кристина Уильямс из Университета Аризоны.

Исследователи подсчитали, что сигнал от этой галактики шел до Земли 12,5 миллиарда лет. Это значит, что мы смотрим на "живое ископаемое". Этот объект имеет возраст всего на миллиард лет меньше, чем Вселенная. Ученые считают, что наблюдаемое излучение вызвано тепловым свечением частиц пыли, которые эффективно скрывают весь свет, излучаемый звездами внутри галактики –"монстра".

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили на фото спиральную галактику, которая похожа на "портал в другое измерение".