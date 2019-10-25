RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 октября

23:31
Что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы: озвучены два сценария
15:24
Стратегический актив: Тимошенко объяснила, почему ГТС должна остаться в государственной собственности
14:26
Назван покупатель одного из крупнейших в Украине мобильных операторов
13:59
Украина поднялась в мировом инвестиционном рейтинге: кто вошел в топ-10
12:16
Кому в Украине стали платить меньше: свежие цифры и инфографика с рейтингом зарплат
12:11
За время управления Нефедова таможней поступления уменьшились на миллиарды - расследование СМИ
12:10
Власти дали прогноз курса гривны на 2020 год
10:14
Что происходит с гривной: свежий курс валют от Нацбанка

23 октября

16:59
От реприватизации "Укртелекома" выиграет нынешний собственник - СМИ
15:10
Коломойский должен заплатить: суд Лондона принял важное решение по делу "ПриватБанка"
08:55
Валютные "качели" продолжаются: курс доллара на 23 октября

22 октября

18:15
"Сигаретный" скандал в Украине: еще одна крупная компания сделала заявление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Астрономы обнаружили "космического Йети", которому миллиарды лет: опубликовано фото

пятница, 25 октября 2019, 02:26
переглянути новину українською

Ученые нашли следы огромной галактики возрастом в 12,5 миллиарда лет.

Об этом сообщает "Naked Science".

Команда астрономов из Массачусетского университета в Амхерсте смогла впервые наблюдать такой объект. Для этой работы астрономы использовали Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона, массив из 66 радиотелескопов, расположенных в горах Чили. В новых наблюдениях с высокой чувствительностью ученые заметили слабый светящийся сгусток.

Ученые называли подобные объекты "космическим Йети". Они долгое время являлись научным фольклором, так как астрономам не удавалось найти никаких доказательств их существования.

"Это было очень таинственно. Свет, казалось, не был связан ни с одной известной галактикой вообще. Когда я увидела, что эта галактика невидима на любой другой длине волны, я очень обрадовалась, поскольку это означало, что она, вероятно, действительно находится очень далеко и скрыта за облаками пыли", - говорит один из авторов исследования Кристина Уильямс из Университета Аризоны.

Исследователи подсчитали, что сигнал от этой галактики шел до Земли 12,5 миллиарда лет. Это значит, что мы смотрим на "живое ископаемое". Этот объект имеет возраст всего на миллиард лет меньше, чем Вселенная. Ученые считают, что наблюдаемое излучение вызвано тепловым свечением частиц пыли, которые эффективно скрывают весь свет, излучаемый звездами внутри галактики –"монстра".

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили на фото спиральную галактику, которая похожа на "портал в другое измерение".

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: