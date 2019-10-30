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Готовится к Хэллоуину? Ученые показали жуткое фото Солнца

среда, 30 октября 2019, 11:09
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Американское космическое агентство NASAза несколько дней до празднования Хэллоуина опубликовало снимок Солнца, которое очень похоже на традиционную праздничную тыкву.

Фотография небесного светила появилась на сайте NASA.

Согласно сообщению агентства, фото было сделано 8 октября 2014 года. Такой вид Солнца удалось зафиксировать космическому спутнику Solar Dynamics Observatory.

В NASA объяснили, вследствие чего Солнце на изображении стало похоже на фонарь из тыквы.

"Активные области на этом изображении выглядят ярче, так как излучают больше света и энергии. Это маркеры интенсивного и сложного набора магнитных полей в атмосфере солнца (короне)", - пояснили в агентстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее телескоп Хаббл сделал снимок похожей на человеческий череп системы Arp-Madore в 704 миллионах световых лет от Земли.

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