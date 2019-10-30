Космический череп: накануне Хэллоуина телескоп сделал впечатляющее фото двух галактик

Телескоп Хаббл сделал снимок похожей на человеческий череп системы Arp-Madore в 704 миллионах световых лет от Земли.

Об этом пишет портал Naked Science.

Отмечается, что систему, вероятно, создало столкновение похожих по размеру галактик. Катастрофа растянула диски галактик газа и пыли, сформировав ей "нос" и "глазницы".

Система была зафиксирована в базе Хаббл как AM 2026-424 еще в 1966 году, но через время ее внешний вид изменился.

Астрономы отмечает, что подобное является чрезвычайно редким явлением, поскольку, чтобы взаимодействовать между собой, галактики должны сталкиваться под определенным углом. Подобный удар создает кольцо, которое превращается в диск. Таким образом слияние завершается, это и произошло с Arp-Madore.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили на фото с телескопа Хаббл спиральную галактику, которая похожа на "портал в другое измерение".