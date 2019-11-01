Проблем нет: в Национальном институте рака отреагировали на проведенный Минздравом аудит

По результатам внутреннего аудита Министерства здравоохранения Украины в Национальном институте рака не было выявлено несоблюдение требований законодательства в сфере публичных закупок. Не было обнаружено и никаких коррупционных схем или правонарушений при осуществлении публичных закупок за средства государственного бюджета.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщила директор Национального института рака, хирург-онколог высшей категории и доктор медицинских наук Елена Колесник, комментируя опубликованные 25 октября на официальном сайте Минздрава Украины результаты внутреннего аудита, проведенного в соответствии с поручением замминистра здравоохранения Михаила Загрийчука.

Относительно необоснованно большого остатка препарата Метотрексат Тева, который выявили аудиторы, Колесник объяснили большим объемом бумажной работы, который "иногда приводит к определенным" техническим "задержкам с заказом или несвоевременной поставке медицинских препаратов и приборов".

"Чтобы этого избежать администрацией НИР был разработан план введения системы автоматизации обращения медицинских препаратов и расходных материалов, который является частью проекта автоматизации и компьютеризации учреждения", - добавила директор.

Говоря об успехах института, Колесник отметила, что, несмотря на нежелание Минздрава и Кабинета Министров предыдущей власти осуществлять реальные реформы в Национальном институте рака уже начато проведение аутологичных трансплантаций для взрослых (без дополнительного финансирования за счет внутренних резервов).

"Также на базе Института создан и функционирует Национальный канцер-регистр с международным признанием. На постсоветском пространстве - это единственный подобный реестр по своей полноте и завершенности. Он "держит руку на пульсе" заболеваемости украинцев злокачественными новообразованиями. Согласно эталонных требований международных организаций IARC, IACR и ENCR, которые выполнил Национальный канцер-регистр, ВОЗ включила Украину к изданиям Cancer Incidencein Five Continents (Vol.-X, Vol.-XI), International Incidence of Childhood Cancer (Vol.-III) и ECIS - European Cancer Information System (2018)", - добавила Колесник.

По ее словам, сейчас команда специалистов и ученых Национального института рака, работает над новой национальной стратегией реформирования онкологической отрасли.

"Но для ее внедрения и реализации необходима прежде всего политическая воля и финансовые инвестиции со стороны государства, а также поддержка медиа и общества в целом", - резюмировала Елена Колесник.

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