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Ученые совершили прорыв в создании искусственной человеческой кожи

воскресенье, 03 ноября 2019, 05:22
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Ученые опубликовали результаты нового исследования, в котором говорится о создании на 3D-принтере образца человеческой кожи с кровеносными сосудами, идентичного натуральному.

Об этом сообщает Naked Science.

В одной из первых работ исследователей была показана возможность превращения двух типов живых клеток человека в "биочернила" и печати их на структуре, похожей на кожу. Теперь им удалось внедрить в искусственную кожу кровеносные сосуды, чтобы она стала полноценной заменой естественной ткани.

В исследовании говорится, что при добавлении ключевых элементов вместе с животным коллагеном и другими структурными клетками, в течение нескольких недель они начинают формировать сосуд.

"Чтобы доказать работоспособность новой технологии, ученые создали искусственную кожу с сосудами из клеток мыши и успешно пересадили ее животному. Имплантат прижился и не вызвал отторжения. Кроме того, сосуды в такой коже благополучно соединились с кровеносной системой мыши и начали снабжать клетки ткани кровью.

Для большей биосовместимости исследователи предлагают использовать технологию редактирования генов CRISPR-Cas, чтобы сделать клетки пациента восприимчивее к новой ткани. Для практического применения, по словам ученых, еще предстоит решить ряд проблем, связанных как со структурой ткани, так и с методом ее получения", - пишкт издание.

Применять искусственную кожу можно для устранения последствий ожогов и аутоиммунных болезней. Кроме этого, она может помочь больным с повреждениями нервной системы.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году американские ученые в рамках проекта по созданию искусственного организма вывели штамм дрожжей, геном которого на треть является искусственным. Исследователи изготовили пять усовершенствованных хромосом, из которых была выброшена нестабильная и ненужная для жизнедеятельности клеток ДНК.

В 2019 году врачи впервые в истории использовали во время операции робота, который сам добрался до сердца.

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