Нет никакой жизни: на Земле обнаружили "абсолютно мертвое" место

Исследователи нашли в Африке место с уникальными природными условиями, в которых не могут выжить никакие живые существа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Science Alert".

Ранее считалось, что в одном из самых экстремальным мест в мире – геотермальных источниках Даллол в эфиопской впадине Данакиль – могут жить по крайней мере бактерии. Однако дополнительные исследования показали, что предыдущие доказательства были ложными. Следы бактерий появились из-за лабораторного загрязнения и остатков бактерий, занесенных людьми во время научных и туристических экспедиций.

Местность вокруг источников считается самым жарким местом на Земле, она покрыта озерами с гиперкислотной и гиперсоленой водой ярких цветов. Под их поверхностью располагается вулкан, который выпускает облака токсичного газа.

Ученые уверены, что результаты их исследования говорят о том, что активной естественной микробной жизни в системе озер Даллол не найти.

"Мы определяем два основных физико-химических барьерах, которые препятствуют процветанию жизни даже при наличии жидкой воды на Земле и, возможно, в других местах. Несмотря на то, что наличие жидкой воды на поверхности планеты является широко признанным критерием для ее обитаемости", - пояснили исследователи.

Эти барьеры - высокий уровень магния, который способен разрушать клетки любого типа, а также смертельная комбинация повышенной кислотности и содержания соли – молекулярная адаптация в условиях одновременно крайне низкого pH и высоких концентраций солей невозможна.

Как ранее сообщал "Апостроф", примерно миллиарду человек придется покинуть свои дома из-за угрозы глобального потопа.