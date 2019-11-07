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Ученые обнаружили страшную аномалию во Вселенной: чем это грозит человечеству

четверг, 07 ноября 2019, 02:04
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Международная группа астрономов обнаружила аномалию с сильным искривлением пространства, которая может изменить представление о форме Вселенной.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Science Alert.

Так, обнаруженная космической обсерваторией Planck аномалия, которую назвали Alens, искривлена таким образом, что являет собой аргумент в пользу теории о сферической форме Вселенной. Таким образом, существуют шансы, что Вселенная может со временем сжаться в сингулярность, столкнув космические тела.

При этом отдельные исследователи отмечают, что Alens может быть не космической аномалией, а ошибкой в данных и призывают проверить информацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее космический аппарат NASA обнаружил планету, которая настолько близко находится к своей звезде, что может должна была быть уничтожена.

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