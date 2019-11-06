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Ученые обнаружили загадочную планету, которой не должно существовать

среда, 06 ноября 2019, 01:15
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Космический аппарат NASA обнаружил планету, которая по законам физики не может находится там, где ее нашли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal.

Открытый объект HD 203949 расположен в зоне настолько близкой к звезде, в которой любой другой объект должен был быть давно уничтожен. Планета находится на расстоянии 257 световых лет и представляет собой гигантскую звезду типа K2, немного холоднее Солнца. Вокруг этой звезды движется большая планета HD 203949b, которая в 8,2 раза больше массы Юпитера и обладает 184-дневной круговой орбитой.

Также HD 203949b обладает странным свойством, которое противоречит законам астрофизики. По расчетам астрономов звезда должна была давно поглотить экзопланету.

Выяснилось, что экзопланета находится на очень близкой орбите – всего в 0,65 астрономической единицы от звезды. Так как звезда должна была пережить расширение на стадии красного гиганта, в ходе которого ее оболочка распространилась дальше орбиты данной планеты и должна была бы ее уничтожить.

Исследователи составили более подробные расчеты и исследовали планету с помощью компьютерного моделирования. Они выдвинули теорию, что HD 203949b сформировалась гораздо дальше от звезды, на расстоянии 3,5 а.е., но со временем притянулась к ней.

"Мы определили то, как эта планета могла бы достичь своего текущего местоположения. Наше исследование проливает новый свет на "живучесть" планет, когда их родительские звезды начинают умирать. Это поможет даже раскрыть новые аспекты физики приливных сил", – объяснил доктор Тиаго Кампанте, астроном из Университета Порту и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Как сообщал "Апостроф", полученные с помощью мощных телескопов снимки астероида Гигея (Hygiea) позволяют астрономам классифицировать это небесное тело как карликовую планету.

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